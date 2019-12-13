Ровно 15 лет назад Шевченко получил Золотой мяч (Фото)

Новости спорта:Андрей Николаевич рассказал о своем важном достижении.

13 декабря 2004 года украинский форвард итальянского "Милана" Андрей Шевченко стал обладателем главной индивидуальной футбольной награды – Золотого мяча.

В сезоне 2003/04 украинец был лучшим бомбардиром Серии А, а в голосовании за сам приз за него отдали свои голоса 40 из 52 респондентов (27 из них отдали Шевченко первое место). Вслед за Андреем расположились португалец Деку и бразилец Роналдиньо.

Тренер сборной Украины прокомментировал исторический день у себя в соцсетях:

"Доброе утро! Прошло 15 лет с тех пор, как я имел честь выиграть Золотой мяч. Я всегда буду благодарен своим товарищам по команде и всем болельщикам, которые постоянно поддерживали меня на пути к важному достижению в моей жизни".