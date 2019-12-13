Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера

Новости спорта:Тедди Атлас не считает Джошуа лучшим супертяжем в нынешнее время.

Тренер Тедди Атлас считает, что Энтони Джошуа не сможет победить Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Эдди Хирн не позволит ему гулять за пределами дома. Раньше я считал Джошуа лучшим супертяжем. Я больше не думаю, что этот парень может победить Уайлдера или Фьюри. Я больше не считаю его сильнейшим.

Да, я думал так раньше, и у меня были на это причины. Но теперь я не могу сказать: «Я вижу, как Джошуа разберется с Уайлдером или Фьюри. Это два топовых боксера.

С кем Джошуа будет драться дальше? Прежде всего, это будет соперник, которого контролируют Хирн и DAZN. Я отдаю должное Джошуа, но он был хрупким. Теперь Энтони – боксер, бегунок. Он был физически сильным парнем, но сейчас его соперник может почувствовать себя львом, сделав Джошуа добычей, поскольку Энтони стал лисом. Иногда львы едят лисов», – сказал Атлас.