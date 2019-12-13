Хабиб: Фергюсона буду бить сильно

Новости спорта:Хабиб Нурмогмедов дал комментарий по поводу боя с Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном.

«Я всегда свои шансы оцениваю выше, чем у соперников. Не могу же я подходить к бою, будучи неуверенным. Считаю, что я намного лучше Фергюсона в борьбе, намного лучше физически, я крепче него и еще не проигрывал, в отличие от него.

В отличие от Тони, я еще не падал на канвас. У него, по-моему, семь нокдаунов в UFC, очень много падает от ударов. Бить я умею, а его буду особенно сильно бить.

Он тоже идет на хорошей победной серии, с 2012-го года не проигрывал. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречались два бойца, у которых было бы по 12 побед подряд, так что это будет большое историческое событие, и как к сопернику я к нему отношусь очень ответственно», – цитирует Нурмагомедова Blood and Sweet.