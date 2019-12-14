Скачать
Суббота, 14.12.2019
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос
Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
СМИ: Динамо не планирует увольнять главного тренера
СМИ: Динамо не планирует увольнять главного тренера

Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)

Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)
07:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 14 на 15 декабря (время киевское) в Нью-Йорке состоится большой вечер профи бокса Теренс Кроуфорд - Эгидиюс Каваляускас.

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд оказался немного тяжелее Эгидиюса Каваляускаса. Теренс показал вес в 66,7 кг, в то время как Каваляускас потянул на 66,5 кг.

Видео взвешивания:

Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал

В андеркарде боя состоится еще один титульный поединок. Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) будет защищать пояс от посягательств Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО). В канун встречи соперники показали одинаковый вес - 60,9 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Теренс Кроуфорд - Эгидиюс Каваляускас, Эгидиюс Каваляускас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
02 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
03 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
04 Игрок Челси не против перейти в Барселону
05 Экс-форвард Днепра может вернуться в Серию А
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь