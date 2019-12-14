Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:В ночь с 14 на 15 декабря (время киевское) в Нью-Йорке состоится большой вечер профи бокса Теренс Кроуфорд - Эгидиюс Каваляускас.

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд оказался немного тяжелее Эгидиюса Каваляускаса. Теренс показал вес в 66,7 кг, в то время как Каваляускас потянул на 66,5 кг.

Видео взвешивания:

В андеркарде боя состоится еще один титульный поединок. Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) будет защищать пояс от посягательств Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО). В канун встречи соперники показали одинаковый вес - 60,9 кг.