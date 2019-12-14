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Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)

Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сегодня ночью в США состоится большой вечер профи бокса Top Rank, в главном бою которого на ринг вернется Теренс Кроуфорд.

В ночь с 14 на 15 декабря (время киевское) в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится интереснейший вечер бокса от промоутерской компании Боба Арума Top Rank. Одним из главных событий станет поединок в полусреднем весе за титул чемпиона мира по версии WBO между непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) и обязательным претендентом на титул Егидиусом Каваляускасом (21-0-1, 17 КО) из Литвы.

Теренс Кроуфорд является живой легендой бокса. Он один из лучших боксеров независимо от весовой категории по версии журнала The Ring, чемпион мира в трех весовых категориях, в одной из их (в первом полусреднем дивизионе) был абсолютным чемпионом. Сейчас ему 32 года, но он по-прежнему остается в отличной форме и сложно представить, кому в ближайшие пару лет может удаться нанести Кроуфорду первое поражение в профессиональной карьере.

За 11 с половиной лет на профи-ринге Теренс провел 35 боев, все выиграл, причем 26 побед одержал досрочно. Показатель, конечно же, впечатляющий. Все свои поединки провел в США, один раз встречался с украинцем. 23 июля 2016 года Виктор Постол мог стать объединительным чемпионом мира, однако проиграл Кроуфорду единогласным решением судей, дважды побывав в нокдауне в ходе боя.

Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)

В своем последнем поединке американец 20-го апреля отправил в нокаут британца Амира Хана. Теперь ему предстоит разобраться с литовцем Егидиусом Каваляускасом, который также не знает поражений.

Каваляускас перешел на профессиональный ринг в 2013 году. К тому времени в любителях он стал бронзовым призером чемпионата мира 2011 года, дважды пытался завоевать медаль Олимпийских игр, но безуспешно: и в Пекине-2008, и в Лондоне-2012 он не дошел даже до полуфинала.

Однако, на профессиональном ринге выступает весьма неплохо. В его активе 17 нокаутов в 21 победных поединках. Только один раз ему не удалось победить, и произошло это 30 марта нынешнего года. Бой с американцем Рэем Робинсоном прошел всю дистанцию, но по очкам была зафиксирована ничья по мнению двух из трех судей. Третий рефери отдал уверенную победу сопернику, но не стоит забывать, что тот поединок состоялся в Филадельфии.

Американец является явным фаворитом, но нокаутировать литовца ему будет непросто. Каваляускас должен продержаться всю дистанцию, и это уже будет для него успехом. Перебоксировать Кроуфорда ему не представляется возможным, если Теренс не получит травму. В таких реалиях Егидиус может надеяться разве что на лаки-панч.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эгидиус Каваляускас, Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас.
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