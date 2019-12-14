Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)

Новости спорта:Ричард Комми и Теофимо Лопес проведут чемпионский бой на вечере бокса Top Rank в Нью-Йорке.

В ночь с 14 на 15 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится интереснейший вечер бокса от промоутерской компании Боба Арума Top Rank.

Украинские болельщики в первую очередь будут следить за поединком в легком весе, в котором обладатель титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (29-2, 26 КО) будет защищать пояс против обязательного претендента Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО).

Победитель этого боя, с большой долей вероятности, в своем следующем поединке сразится за звание абсолютного чемпиона с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который владеет поясами WBA, WBC и WBO.

32-летний ганец Ричард Комми начал профессиональную карьеру в 2011 году. В дебютном поединке ярко нокаутировал соперника во втором раунде, но та победа вряд ли дарила ему надежды большое будущее. Прежде чем получить первый чемпионский бой, Комми пришлось одержать 24 победы подряд, больше половины из них в родной Гане над откровенно слабыми соотечественниками. Но со временем на него обратили внимания, и он воспользовался шансом заявить о себе на европейском ринге.

9 сентября 2016 года Комми мог стать чемпионом мира. Тогда он встретился с не имеющим поражений американцем Робертом Истером-младшим в поединке за вакантный титул IBF в легком весе. Бой получился близким и конкурентным. После 12-ти раундов мнения судей разделились. Победу раздельным решениям отдали сопернику.

Несмотря на то поражение, Комми сразу же получил шанс вернуть себе статус претендента на бой за титул чемпиона мира. Но нужно было победить россиянина Дениса Шафикова. Итог боя — второе поражение Комми подряд, снова раздельным решением судей. Многих такая полоса неудач выбила бы из колеи, но не Ричарда. Он недолго думая прекратил сотрудничество с промоутерской компанией «Sauerland Promotions». В августе того же 2017 года подписал контракт с компанией «DiBella Entertainment» Лу ДиБеллы.

Под началом знаменитого промоутера Комми одержал пять побед кряду, четыре из них нокаутом. Попутно он завоевал тот же титул IBF в легком весе и даже успел его защитить, нокаутировав в восьмом раунде мексиканца Раймундо Бельтрана. Впереди его вторая защита и, скорее всего, один из самых важных и самых сложных поединков в его карьере.

Соперником Комми станет 22-летний американец с гондурасскими корнями Теофимо Лопес. Менее чем за два года на профессиональном ринге Лопес громко заявил о себе. Он стал лучшим проспектом 2018 года по мнению большинства авторитетных изданий, а его поведение, как в ринге, так и за его пределами, быстро приковало внимание общественности.

В отличие от чемпиона, Теофимо является непобежденным боксером. В его активе 14 побед, 11 нокаутом. Однако, в последнем своем поединке американец 19 июля одержал неубедительную победу по очкам над японским андердогом Масайоши Накатани. После боя Лопес не скрывал своего разочарования, ведь провел его не так, как от него ожидали.

Предсказать исход этого поединка крайне сложно, но букмекеры отдают небольшое предпочтение Лопесу. Впрочем, опыт Комми должен ему помочь поставить на место молодого американца. Оба боксера умеют нокаутировать оппонентов, и именно на нокаут должен делать ставку Ричард. Если бой пройдет всю дистанцию, победа решением судей, наверняка, достанется претенденту, а не чемпиону, как бы странно это не звучало в нынешних реалиях.