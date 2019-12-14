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Суббота, 14.12.2019
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Россиянин Чудинов стал претендентом на чемпионский бой с Альваресом (Видео)

Россиянин Чудинов стал претендентом на чемпионский бой с Альваресом (Видео)
11:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Федор Чудинов завоевал второстепенный пояс по версии WBA Gold.

Владимир Хрюнов, промоутер российского боксёра Федора Чудинова, сообщил, что его клиент отныне является официальным претендентом на бой с Саулем Альваресом.

"Сейчас всё зависит от занятости Канело (Сауля Альвареса), но надо отомстить за Сергей Ковалёва", — приводит слова Владимира Хрюнова официальный сайт Федерации бокса России.

Полное видео боя Федор Чудинов - Хассан Ндам Н'Жикам:

В пятницу, 13 декабря, во Владикавказе прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились экс-чемпионы мира Фёдор Чудинов и Хассан Ндам Н'Жикам. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу россиянину — 120:108, 119:109 и 120:108. Благодаря этой победе Чудинов завоевал второстепенный пояс по версии WBA Gold.

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Для Чудинова эта победа стала восьмой кряду и четвёртой в уходящем году.

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Бокс, Новости бокса, Федор Чудинов, Хассан Ндам Нжикам, Сауль Авльарес, WBA Gold, Федор Чудинов - Хассан Ндам Н'Жикам.
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