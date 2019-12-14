Энди Руис начинает новый поход за чемпионским титулом

Новости спорта:Энди Руис хочет вернуть себе чемпионские пояса.

30-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший опубликовал в соцсетях обращение к своим поклонникам и критикам, в котором заявил, что возвращается к тренировкам и намерен вернуть себе чемпионское звание.

Напомним, что в июне этого года Руис неожиданно победил чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканского происхождения. 7 декабря Руис проиграл Джошуа в матче-реванше и после поражения сказал, что не сумел хорошо подготовиться к бою.

"Я вернусь и буду сильнее. Я вновь стану чемпионом мира. Я ценю всю любовь и поддержку от моих поклонников. Я также ценю и критику, и с нетерпением жду возможности вновь опровергнуть моих критиков. Назад в зал. Начинаем новый поход за титулами", — написал Руис.

Интересно, что это заявление Руиса последовало после того, как глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что экс-чемпион займет высокое место в рейтинге организации, что ему не нужно будет проводить какие-либо дополнительные отборочные бои, чтобы стать претендентом на титул.