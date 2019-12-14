Хантер сделал смелый прогноз на бой Усик - Джошуа

Новости спорта:Майкл Хантер отметил, что Александр Усик способен ввести коррективы в супертяжелый вес.

Американский супертяж Майкл Хантер высказался касательно возможного поединка между украинцем Алексадром Усиком и обладателем поясов чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

"Мне кажется, Усик - один из лучших. Мы все еще не знаем, как себя он покажет в хевивейте, но я думаю, он может внести необходимые коррективы. Думаю, Усик может создать проблему любому боксеру, в каком дивизионе он бы не был. Не знаю, повторит ли он свои успехи в крузервейте, но думаю, Александр будет успешен в супертяжах.

Усик победит Энтони Джошуа по очкам. Он сможет это сделать из-за работы ног, движений, леворукости и защиты. У него действительно классная защита. Мне кажется, Энтони надо взять на вооружение свою же тактику во втором бою с Руисом, ведь он парень покрепче", - цитирует его boxing news.

Ранее сообщалось, что командам Джошуа и Пулева дали 30 дней, чтобы договориться о бое.