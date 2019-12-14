Шевченко: Мальдини - символ Милана

Новости спорта:Экс-нападающий "Милана" Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, рассказал, кого считает символом россонери.

Андрей Шевченко назвал игрока, который, по его мнению, являлся символом Милана.

"Назвал бы Мальдини. Он олицетворял мой "Милан", но также и "Милан" в целом в течение многих лет.

За этот клуб выступало много великих чемпионов: Джанни Ривера, Франко Барези и другие. Мальдини является символом моего времени, но он особенный футболист. Его отец, Чезаре Мальдини, был капитаном, как и Паоло, а затем и тренером. Сейчас Паоло работает директором, а его сын играет в "Милане".

Эта история проходит через разные эпохи. Считаю, это уникально для футбола. Если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло", — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.