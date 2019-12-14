Шевченко: Мальдини - символ Милана

Андрей Шевченко назвал игрока, который, по его мнению, являлся символом Милана.
"Назвал бы Мальдини. Он олицетворял мой "Милан", но также и "Милан" в целом в течение многих лет.
За этот клуб выступало много великих чемпионов: Джанни Ривера, Франко Барези и другие. Мальдини является символом моего времени, но он особенный футболист. Его отец, Чезаре Мальдини, был капитаном, как и Паоло, а затем и тренером. Сейчас Паоло работает директором, а его сын играет в "Милане".
Эта история проходит через разные эпохи. Считаю, это уникально для футбола. Если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло", — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.