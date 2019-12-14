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Джошуа: Я готов провести бой с Усиком или Пулевым

Джошуа: Я готов провести бой с Усиком или Пулевым
17:00 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Энтони Джошуа готов к бою с любым оппонентом.

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа признался, что будет проводить обязательные защиты титулов в боях против Кубрата Пулева и Александра Усика.

«Если я не буду драться с этими парнями, мне придется отказаться от своих поясов, и я лучше буду драться с ними, чем отдам титулы без боя», – заявил Джошуа.

В своем последнем на данный момент поединке Джошуа взял реванш у бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса, победив единогласным решением судей.

Ранее, The Ring опубликовал список лучших супертяжей современности, где Джошуа занял третье место, а Усик не вошел в десятку.

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Джошуа, Новости спорта, Кубрат Пулев, Александр Усик.
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