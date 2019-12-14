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Джошуа нацелился на победителя реванша Уайлдер - Фьюри

Джошуа нацелился на победителя реванша Уайлдер - Фьюри
17:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа заявил, что хочет провести объединительный бой против победителя пары Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет провести объединительный бой против победителя пары Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

«Мы уже сделали результат. Уайлдер и Фьюри находятся в моем дивизионе — а у Деонтея есть еще один пояс, который я хотел бы забрать себе», — цитирует боксера Boxing Scene.

«Проведу бой против победителя пары Уайлдер-Фьюри. Это должно произойти в 2020 году».

22 февраля в Лос-Анджелесе должен состояться второй бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в хэвивейте Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Отметим, что поединок может быть перенесен в Нью-Йорк.

Джошуа: Я готов провести бой с Усиком или Пулевым

На кону рематча между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри будет стоять вакантный пояс по версии журнала The Ring. Также встреча для Деонтея будет носить особый характер — этот бой будет оценен как обязательная защита своего титула.

Прошлый бой Уайлдера и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью, несмотря на два нокдауна, в которые был отправлен Тайсон.

Напомним, обязательным условием для повторной встречи Фьюри и Уайлдера в ринге были победы обоих боксеров в промежуточных боях. Так, американец защитил свой титул в боях с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британец победил немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.

В следующем году Джошуа должен провести защиту чемпионского титула по версии IBF против Пулева. Кроме того, британцу необходимо провести бой против украинца Александра Усика (17-0, 13 KO) в рамках защиты титула по версии WBO.

На прошлой неделе Джошуа победил в реванше Энди Руиса (33-2, 22 КО) и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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