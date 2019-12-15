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Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя

Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
08:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полное видео чемпионского боя Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал победу нокаутом в поединке против Эгидиюса Каваляускаса. Бой проходил в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Боксеры начали поединок спокойно, присматриваясь друг у другу, а уже во втором раунде чемпион начал уверенно идти вперед.

В третьей трехминутке Каваляускас подловил соперника хуком, Кроуфорду пришлось клинчевать, а позже и вовсе оказаться на канвасе. Рефери не отсчитывал, посчитав, что тот поскользнулся.

Видео боя:

В пятом раунде чемпион захватил инициативу, не давая времени литовцу на ответные атаки. К тому же Каваляускас начал уставать от высокого темпа соперника.

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В шестом раунде соперники перевели дух, проведя его спокойно, а в седьмом Каваляускас провел хорошую серию ударов, но в итоге оказался в нокдауне после ответа Кроуфорда. Чемпион пошел добивать претендента, но, к его счастью, прозвучал гонг.

В восьмой трехминутке Каваляускас много пропустил, но держался и пытался отвечать. В начале девятого раунда Кроуфорд отправил соперника в нокдаун, после которого он поднялся, но тут же оказался на канвасе после очередного удара чемпиона, после чего рефери остановил бой.

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