"Добро пожаловать в мой клуб": Ломаченко вызвал на бой Теофимо Лопеса

Новости спорта:Василий Ломаченко прокомментировал победу Теофимо Лопеса в бою с Ричардом Комми.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал завоевание 22-летним американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пояса IBF в бою с бывшим владельцем титула Ричардом Комми (29-3, 26 КО).

"Да, конечно, я хочу провести с ним унификацию титулов. В данный момент он – чемпион мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле.

Что касается его выступления, то мне сложно что-то сказать, ведь было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Но это бокс, вот почему мы его и любим.

Он всегда был сильным. Он умный боксер, но все зависит от оппонента. В следующем году хочу провести унификацию титулов, а после этого организовать поединок с Джервонтой Дэвисом", - сказал Ломаченко.