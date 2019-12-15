Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса

Новости спорта:Промоутер Василия Ломаченко хочет организовать поединок за четыре чемпионских пояса.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Боб Арум заявил о желании организовать бой между своим клиентом и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Об этом сообщил журналист Стив Ким в своем Twitter.

По информации источника, поединок может состояться в апреле следующего года. Предполагаемое место проведения боя - арена Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Напомним, что Лопес победил ганца Ричарда Комми, отобрав у него пояс IBF в легком весе.

Украинец присутствовал на этом поединке, после которого поднялся в ринг к победителю. Ранее Ломаченко прокомментировал поединок, в котором определился его соперник.