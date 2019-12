Майки Гарсия начал сотрудничать с Хирном

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 KO) подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing, сообщает официальный Twitter организации.

Гарсия вернется на ринг 29 февраля. Однако имя следующего соперника американца и место проведения поединка пока неизвестны.





Welcome to the Matchroom USA team, @mikeygarcia!



The four-weight World Champ makes his @DAZN_USA debut Feb 29 pic.twitter.com/1vhBxTYRAq