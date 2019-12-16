Известный промоутер дал совет Ломаченко

Новости спорта:Лу Дибелла считает, что Василию Ломаченко нужно как можно скорее провести бой против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Известный промоутер Лу Дибелла считает, что чемпиону WBO, WBA и WBC Василию Ломаченко нужно как можно скорее провести бой против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

"Я видел талант Лопеса еще до того, как его рассмотрели в Top Rank. Я вел его еще во время любителей. Он очень талантливый молодой боец.

Лопес поймал Комми. Когда у тебя есть одиночный нокаутирующий удар, ты можешь завершить бой в любом раунде. Ты можешь попасть в любой момент. Лопес рано донес удар.

На месте Ломаченко я бы боксировал с Лопесом сейчас, потому что через пару лет он станет лучше и позже этот бой может стать проблемой. Ломаченко более опытный, возможно, более умелый, чем Лопес, но Теофимо представляет опасность для любого боксера в мире", - цитирует Лу Дибеллу badlefthook.com.

Напомним, что Лопес нокаутировал Комми во втором раунде, завоевав титул чемпиона. После боя Ломаченко анонсировал бой с Лопесом в апреле.