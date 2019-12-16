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Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров

Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
17:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Александр Гвоздик вошел в ТОП-3 самых высокооплачиваемых украинских боксеров.

Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик занял 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров.

По информации Champion.com.ua, доходы Александра Гвоздика в 2019 году составили 2,8 миллиона долларов. Из них 2,5 миллиона харьковчанин заработал в ринге.

Лидером рейтинга является Василий Ломаченко - 6 млн долларов, второе место у Сергея Деревянченко - 5,6 миллиона долларов.

Усик: Гвоздику не хватило физики

Напомним, 30 марта в Филадельфии Александр Гвоздик техническим нокаутом победил темнокожего француза Дуду Нгумбу. Эта победа принесла ему чек на 1 миллион долларов. 18 октября также в Филадельфии он в объединенном поединке проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. За этот бой гонорар украинского боксера составил 1,5 млн долларов. Еще часть дохода Гвоздик получил от рекламы.

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