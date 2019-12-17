Бокс. Украинец Хегай узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Арнольд Хегай проведет поединок за статус обязательного претендента пояса WBO против американца Стивена Фултона.

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) проведет поединок за статус обязательного претендента пояса WBO против американца Стивена Фултона (17-0, 8 КО), сообщает Boxing Scene.

Бой между Хегаем и Фултоном пройдет 25 января 2020 года в андеркарде поединка украинца Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсии.

Напомним, что Хегай в августе провел свой единственный бой в году. Украинец победил россиянина Владимира Тихонова (17-2, 10 КО). 8-раундовый бой состоялся на вечере бокса в Оклахоме. Хегай не сумел нокаутировать Тихонова, но победил единогласным решением судей. Судейские записки после 8-го раунда свидетельствовали о доминировании украинца: 80:72, 80:72, 80:72.

Что касается Редкача, то Иван проведет бой против Гарсии 25 января в Бруклине. В июне украинец нокаутировал Девона Александера (27-6-1, 14 KO), после чего должен был встретиться с Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 KO), но этот поединок не состоялся.

В свою очередь, Гарсия в апреле техническим нокаутом в седьмом раунде одержал победу над Адрианом Гранадасом (20-8-2, 14 KO).