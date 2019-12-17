Прогрейс сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Прогрейс считает, что Василий Ломаченко является фаворитов в поединке против Теофимо Лопеса.

Экс-обладатель титула чемпиона мира и финалист WBSS Прогрейс считает, что Василий Ломаченко является фаворитов в поединке против Теофимо Лопеса.

"Даже после боя Лопеса я все еще думаю, что Василий - фаворит. У Теофимо есть шансы, с этим никто не спорит, он быстр и силен. Но ведь Ломаченко тоже обладает хорошей скоростью, он также хорош на ногах.

В этом случае, как говорил Али: "Ты не можешь ударить то, чего не видишь". Комми часто задерживался перед Теофимо, а вот с Ломаченко история будет другой. У него ведь процент удара выше, чем у остальных", - рассказал он в комментарии FightHype.

Ранее мы сообщали, что отец Лопеса пообещал снести голову Ломаченко и добыть победу менее, чем за 5 раундов.