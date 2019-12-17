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Бой с участием украинца претендует на звание лучшего в 2019-м

Бой с участием украинца претендует на звание лучшего в 2019-м
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Бой Деревянченко - Головкин претендует на звание лучшего в 2019 году.

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), выбрала 5 номинантов на награду лучшего боя 2019 года.

В список претендентов на награду вошел и бой за титул IBF, который украинский боксер Сергей Деревянченко провел в октябре против Геннадия Головкина. Об этом сообщает Ua-football.

Поединок Деревянченко - Головкин состоялся в Нью-Йорке (США) и завершился победой казаха единогласным решением судей со счетом 114:113, 115:112, 115:112. Деревянченко уже на старте боя оказался в нокдауне, но не позволил Головкину развить локальный успех. Украинский боксер в середине поединка перехватил инициативу и по многим показателям превзошел своего соперника.

В список номинантов также вошли бои: Мэнни Пакьяо - Кит Турман, Энди Руис - Энтони Джошуа (1-й бой), Эррол Спенс - Шон Портер, Джош Тейлор - Реджис Прогрейс.

Победителя номинации объявят 17 января 2020 года.

Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года

Напомним, что в этот же день BWAA объявит победителя и в номинации “Боксер десятилетия”, где среди претендентов назван один из самых доминирующих чемпионов в истории бокса в супертяжелом весе легенадрний украинский спортсмен Владимир Кличко.

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Бокс, Геннадий Головкин, Бокс новости, Сергей Деревянченко, Деревянченко - Головкин.
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