Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) обнародовала список претендентов на награды по всем номинациям по итогам 2019 года.
Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что среди всех украинских боксеров в этом году Ассоциация отметила лишь Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО), а именно его бой с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Не смотря на то, что украинцу не удалось победить казахстанца, но его с менеджером заметили журналисты.
Интересно, что Ассоциация оставила без внимания Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), который становился лучшим боксером в 2017 году и Александра Усика (17-0, 13 КО) - лучшего боксера 2018 года.
Претенденты на звание лучшего боксера года:
Сауль Альварес
Мэнни Пакьяо
Наоя Иноуэ
Эррол Спенс
Джон Тейлор
Бой года:
Головкин – Деревянченко
Пакьяо – Турман
Руис – Джошуа 1
Спенс – Портер
Тейлор – Прогрейс
Тренер года:
Джей Диз и Марк Бреланд (вместе тренируют Деонтея Уайлдера)
Деррик Джеймс
Брайан Макинтайр
Эдди Рейносо
Мэнни Роблес
Менеджер года:
Кит Коннолли
Луис Декубас-младший
Питер Кан
Дэвид Макуотер
Рик Мириган
Напомним, украинский боксер Владимир Кличко попал в пятерку претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).