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Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года

Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
14:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер и его менеджер могут победить в двух номинациях BWAA.

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) обнародовала список претендентов на награды по всем номинациям по итогам 2019 года.

Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что среди всех украинских боксеров в этом году Ассоциация отметила лишь Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО), а именно его бой с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Не смотря на то, что украинцу не удалось победить казахстанца, но его с менеджером заметили журналисты.

Интересно, что Ассоциация оставила без внимания Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), который становился лучшим боксером в 2017 году и Александра Усика (17-0, 13 КО)  - лучшего боксера 2018 года.

Претенденты на звание лучшего боксера года:

  • Сауль Альварес

  • Мэнни Пакьяо

  • Наоя Иноуэ

  • Эррол Спенс

  • Джон Тейлор

Бой года:

  • Головкин – Деревянченко

  • Пакьяо – Турман

  • Руис – Джошуа 1

  • Спенс – Портер

  • Тейлор – Прогрейс

Тренер года:

  • Джей Диз и Марк Бреланд (вместе тренируют Деонтея Уайлдера)

  • Деррик Джеймс

  • Брайан Макинтайр

  • Эдди Рейносо

  • Мэнни Роблес

Менеджер года:

  • Кит Коннолли

  • Луис Декубас-младший

  • Питер Кан

  • Дэвид Макуотер

  • Рик Мириган

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Напомним, украинский боксер Владимир Кличко попал в пятерку претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

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Все по теме:

BWAA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко, Кит Конноли.
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