Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года

Новости спорта:Украинский боксер и его менеджер могут победить в двух номинациях BWAA.

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) обнародовала список претендентов на награды по всем номинациям по итогам 2019 года.

Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что среди всех украинских боксеров в этом году Ассоциация отметила лишь Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО), а именно его бой с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Не смотря на то, что украинцу не удалось победить казахстанца, но его с менеджером заметили журналисты.

Интересно, что Ассоциация оставила без внимания Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), который становился лучшим боксером в 2017 году и Александра Усика (17-0, 13 КО) - лучшего боксера 2018 года.

Претенденты на звание лучшего боксера года:

Сауль Альварес

Мэнни Пакьяо

Наоя Иноуэ

Эррол Спенс

Джон Тейлор

Бой года:

Головкин – Деревянченко

Пакьяо – Турман

Руис – Джошуа 1

Спенс – Портер

Тейлор – Прогрейс

Тренер года:

Джей Диз и Марк Бреланд (вместе тренируют Деонтея Уайлдера)

Деррик Джеймс

Брайан Макинтайр

Эдди Рейносо

Мэнни Роблес

Менеджер года:

Кит Коннолли

Луис Декубас-младший

Питер Кан

Дэвид Макуотер

Рик Мириган

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко попал в пятерку претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).