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Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN

Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканский боксер стал лучшим в этом году.

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Его конкурентами в этом году были: Деонтей Уайлдер, Джош Тейлор, Эррол Спенс и Мэнни Пакьяо.

"Я очень благодарен за это признание. Это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории, и все, о чем я вас прошу, это набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Я гарантирую".

В 2019 году Сауль Альварес  провел 2 боя. В мае против Дэниеля Джейкобса (35-2) в среднем весе и в ноябре против Сергея Ковалёва (34-3-1) в полутяжелом весе. В обоих боях Канело уверенно победил. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring».

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Ранее Канело признавался лучшим боксером года по версии ESPN в 2015 году.

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Бокс, Сауль Альварес, ESPN, Бокс новости, Канело.
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