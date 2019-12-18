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Джошуа заговорил о третьем бое с Руисом в Тихуане

Джошуа заговорил о третьем бое с Руисом в Тихуане
16:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Джошуа намерен дать Энди Руису еще один шанс.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался касательно проведения третьего боя с мексиканцем Энди Руисом.

"Я уверен на 100 триллионов процентов, что мы еще встретимся. Вы же помните, я говорил, что готов организовать бой с Энди в Тихуане, на его родине.

Как только я разберусь со всеми обязательными претендентами и стану абсолютным чемпионом, мы с Энди можем договориться. Мы же выступаем в одном весе, в одно время. Я здесь, чтобы дать шанс каждому", - приводит слова Джошуа Metro.

Джошуа уже начал подготовку к бою с Усиком

Напомним, что Джошуа вернул все свои чемпионские пояса в реванше с Энди Руисом.-

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