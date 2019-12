Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон и теннисистка Серена Уильямс провели совместную тренировку.

Боксер показал спортсменке несколько хитрых боксерских приемов.

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams pic.twitter.com/pn8mrlCuOR

— Mike Tyson (@MikeTyson) December 19, 2019