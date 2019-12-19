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Фьюри записал гневное видеообращение для Уайлдера (Видео)

Фьюри записал гневное видеообращение для Уайлдера (Видео)
15:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри обратился к своего сопернику.

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри обратился к действующему чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру в преддверии матча-реванша, который состоится в феврале 2020 года. Напомним, в первом поединке боксёров в ноябре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Особое сообщение от Тайсона Фьюри для Деонтея Уайлдера. Он ходит и говорит, что дрался со всеми лучшими тяжеловесами, но Доминик Бризил не лучший тяжеловес, как и Луис Ортис. Доминик Бризил — посредственность, а Луису Ортису 145 лет. Бомж Уайлдер уже отправлял его в нокаут.

Ты дрался только с одним сильным боксёром. Это был я, и я тебя победил. Все в мире знают, что ты проиграл Цыганскому Королю. Я не выходил на ринг три года, но побил тебя, демонстрируя 50 процентов возможностей. В следующий раз я тебя сломаю. У меня есть всё необходимое, я знаю, что побью тебя, бомж.

 
 
 
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Message to @bronzebomber AKA THE BIG DOSSER, can’t wait feb 22, #VEGAS

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Уайлдер и Фьюри проведут третий бой независимо от исхода второго

Я не боюсь тебя. Ты знаешь, что проиграешь. Твой тренер, жена, дети тоже это знают. Они все понимают, что Цыганский король лучше тебя. Иду за тобой", — сказал Фьюри.

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