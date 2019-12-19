Лопес заявил, что Ломаченко отказывается драться с ним в Нью-Йорке

Новости спорта:Теофимо Лопес утверждает, что Василий Ломаченко больше не будет драться в Нью-Йорке.

Американский чемпион в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, что его бой с Василием Ломаченко может состояться в Нью-Йорке или Лас-Вегасе.

"Бой планируется в Нью-Йорке, но все дело в деньгах. Основные варианты – это Вегас и Нью-Йорк. Говорили о Дубае, но это такое. Деньги решают.

Я хочу драться в Нью-Йорке, но менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал, что Ломаченко больше не будет драться там. Просто одному из боксеров Климаса не понравилось, как посчитали очки в его поединке в Нью-Йорке. Но, думаю, это все отговорки.

Какие проблемы у Ломаченко с Нью-Йорком? Просто он дерется с Теофимо", - заявил Лопес.

Василий Ломаченко в своей карьере пять раз боксировал в Нью-Йорке. Именно этот город является родным для Теофимо Лопеса.