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Хирн: Бой Джошуа - Фьюри обязательно состоится

Хирн: Бой Джошуа - Фьюри обязательно состоится
18:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Менеджер отметил, что оба боксера заинтересованы в проведении поединка.

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в будущем его клиент намерен провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

"Энтони как-то заявил, что хочет стать спарринг-партнером Фьюри. Я сразу же спросил у него: "Как ты собираешься это делать?" Но теперь я не удивлюсь, если он и правда поедет к Тайсону, чтобы провести с ним несколько раундов в ринге. Это странно, поскольку они все равно обязательно проведут бой.

Независимо от того, выиграет Фьюри у Уайлдера или нет, я обещаю, что Джошуа и Тайсон встретятся в ринге. В этом нет никаких сомнений. Бой Джошуа с Уайлдером? Я не знаю. Не могу сказать, что такой поединок точно состоится. Мне лишь известно, что Фьюри и Джошуа хотят встретиться в ринге. Они оба понимают, насколько крупным их бой будет для Великобритании", - приводит слова Хирна iFL.tv.

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Ранее Хирн рассказал, когда состоится следующий бой Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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