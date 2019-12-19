Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой

Новости спорта:Арнольд Хегай может получить титульный бой.

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) проведет поединок за статус обязательного претендента пояса WBO против американца Стивена Фултона (17-0, 8 КО).

Бой между Хегаем и Фултоном пройдет 25 января 2020 года в андеркарде поединка украинца Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсии.

Хегай в августе победил россиянина Владимира Тихонова (17-2, 10 КО). 8-раундовый бой состоялся на вечере бокса в Оклахоме. Хегай не сумел нокаутировать Тихонова, но победил единогласным решением судей. Судейские записки после 8-го раунда свидетельствовали о доминировании украинца: 80:72, 80:72, 80:72.