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Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой

Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой
22:16 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Арнольд Хегай может получить титульный бой.

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) проведет поединок за статус обязательного претендента пояса WBO против американца Стивена Фултона (17-0, 8 КО).

Бой между Хегаем и Фултоном пройдет 25 января 2020 года в андеркарде поединка украинца Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсии.

Хегай в августе победил россиянина Владимира Тихонова (17-2, 10 КО). 8-раундовый бой состоялся на вечере бокса в Оклахоме. Хегай не сумел нокаутировать Тихонова, но победил единогласным решением судей. Судейские записки после 8-го раунда свидетельствовали о доминировании украинца: 80:72, 80:72, 80:72.

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Бокс, Новости бокса, Арнольд Хегай.
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