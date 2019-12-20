Красюк обратился к фанатам Усика

Новости спорта:Александр Красюк прокомментировал информацию о следующем сопернике бывшего чемпиона.

Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о следующем сопернике бывшего чемпиона.

Ранее сообщалось, что Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, однако Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных умозаключений.

"Не спешил бы я с такой категоричностью по датам и соперникам", - отметил промоутер в комментариях Instagram.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа объяснил, почему бой против Усика ему более интересен, чем поединок с Курбатом Пулевым.