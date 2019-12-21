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Мартинес стал обладателем чемпионского титула WBC в наилегчайшем весе

Мартинес стал обладателем чемпионского титула WBC в наилегчайшем весе
08:51 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф vringe.com Фото: Twitter

Новости спорта:Хулио Сезар Мартинес уверенно победил Кристофера Росалеса.

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (15-1, 12 KO) и никарагуанцем Кристофером Росалесом (29-5, 20 KO) завершился досрочной победой боксёра из Мексики.

Бойцы начали схватку практически без разведки. Мартинес работал первым номером, Росалес пытался держать того на дистанции, много двигался. Мексиканец отметился частой сменой стоек, парочкой коронных левых хуков. Во 2-й трёхминутке Росалес спровоцировал драку и потряс оппонента. Мартинес восстановился и вновь завладел инициативой: лучше работал комбинациями, здорово пробивал по корпусу.

Бойцы столкнулись головами — возле правого глаза мексиканца появилось небольшое рассечение. Мартинес контролировал ход боя, но иногда пропускал увесистые плюхи никарагуанского нокаутёра, хотя и поразил невероятной эффективностью — более 40% силовых ударов попадали в цель.

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Росалес здорово держал удар, но к 7-му раунду был вынужден перейти в режим выживания. Комментаторы требовали остановить бой. Активизировались рефери и доктор.

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Кристофер Росалес, Сезар Мартинес, Новости боса, Новости спортта.
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