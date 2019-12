Мартинес стал обладателем чемпионского титула WBC в наилегчайшем весе

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (15-1, 12 KO) и никарагуанцем Кристофером Росалесом (29-5, 20 KO) завершился досрочной победой боксёра из Мексики.

Бойцы начали схватку практически без разведки. Мартинес работал первым номером, Росалес пытался держать того на дистанции, много двигался. Мексиканец отметился частой сменой стоек, парочкой коронных левых хуков. Во 2-й трёхминутке Росалес спровоцировал драку и потряс оппонента. Мартинес восстановился и вновь завладел инициативой: лучше работал комбинациями, здорово пробивал по корпусу.

Бойцы столкнулись головами — возле правого глаза мексиканца появилось небольшое рассечение. Мартинес контролировал ход боя, но иногда пропускал увесистые плюхи никарагуанского нокаутёра, хотя и поразил невероятной эффективностью — более 40% силовых ударов попадали в цель.

Джейкобс победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Росалес здорово держал удар, но к 7-му раунду был вынужден перейти в режим выживания. Комментаторы требовали остановить бой. Активизировались рефери и доктор.

‼️ What. A. Fight.

Julio Cesar Martinez Aguilar wins by TKO9 against Cristofer Rosales to win the WBC Flyweight Title. pic.twitter.com/2ok2lC6Xro

— All Of The Belts