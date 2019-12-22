Эррол Спенс впервые после жуткой аварии заговорил о возвращении на ринг

Новости спорта:Эррол Спенс хочет сражаться с сильнейшими боксерами дивизиона.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс-младший сегодня в эфире телеканала FOX дал первое интервью после случившейся больше двух месяцев назад автомобильной аварии, рассказав о ее последствиях и своих планах по возвращению на ринг.

"Я не очень много помню и не могу много рассказывать об этом деле — мне не советуют этого делать юристы, — сказал Спенс. — Но у меня просто все болело — буквально все тело. Это было просто чудо, Бог спас меня в этой аварии, поскольку любой другой человек в ней наверняка погиб бы. Но он защитил меня и сделал так, что я благополучно пережил этот инцидент и смогу вернуться в бокс в следующем году. Никаких ограничений, врачи мне разрешили. Они провели все возможные проверки и тоже считают, что это было чудо… На прошлой неделе я уже начал тренироваться и чувствую себя хорошо… Никакой боли, как будто я просто вернулся после длительного отдыха».

По словам Спенса он собирается вернуться на ринг в мае или июне следующего года. «Я не хочу никаких разминочных боев, — заявил он. — Я — король полусреднего веса. Никто из этих ребят не хотел, чтобы я так быстро вернулся, но я возвращаюсь и хочу встречаться с сильнейшими бойцами своей весовой категории: Мэнни Пакьяо, Теренсом Кроуфордом или Дэнни Гарсией — все равно, с кем именно. Я хочу драться с сильнейшими и стать абсолютным чемпионом мира".

Напомним, что в начале октября Спенс не справился с управлением и вылетел с дороги на своем Ferrari. Автомобиль несколько раз перевернулся, а Спенс, который не был пристегнут, выпал из него. Предполагается, что в момент аварии Спенс находился в нетрезвом состоянии.