Ломаченко назвал предварительную дату боя с Лопесом

Новости спорта:Со слов украинца, бой должен состоятся в апреле.

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко прокомментировал организационные нюансы боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

«Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, одного боксера или промоутера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключать травму или еще что-то.

На бумаге уже есть договоренность, что бой состоится в апреле. Дату еще пока не определили. Этот бой будет в апреле 2020 года.

Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам только надо понимать, когда вылетать в США», – сказал Ломаченко.