"Ему пора на выход": Лопес пригрозил Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес уверяет, что не позволит менее габаритному Василию Ломаченко побить его.

"Просто настройтесь на следующий год, и вы увидите, как Теофимо побеждает Ломаченко. Я не позволю, чтобы 126-фунтовый боксер пришел сюда и победил меня. Я большой парень, и это главное. И дело не в "правильных руках". Я не панчер, вот в чем дело. Я умный боксер.

Вы постоянно говорите о том, как Ломаченко передвигается и что он умеет делать. Но эти вещи легко рассчитать.

Возможно, это займет еще несколько раундов, но все придет. Ломе пора на выход, в то время как я только вхожу. Нет, он маленький человек. Он пришел в мой дивизион. Я намерен подниматься в 140-фунтов, так что, возможно, я завершу свое пребывание здесь триумфом.

У него есть 3 пояса, и у меня есть один. Победитель нашего поединка становится королем 135-фунтов и зачищает дивизион. Победитель получает все.

Я думаю, что это будет интересный бой для всех поклонников бокса. Думаю, что все должны с нетерпением ждать этого. Единственное, что сейчас происходит, - мы должны определиться с местом и тому подобное. Надеюсь, мы сможем провести этот бой где-то в апреле", - сказал Лопес в интервью ESPN.