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Альвареса признали лучшим боксером года

Альвареса признали лучшим боксером года
09:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Американский журнал The Ring назвал имена лауреатов 2019 года.

Мексиканский боксер Сауль Альварес стал "боксером года" по версии американского журнала The Ring.

4 мая 2019 года Альварес в бою с Джейкобсом защити свой пояс чемпиона мира в среднем весе  по версиям WBC (Всемирного боксерской совета) , WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Уже в ноябре этого года мексиканец поднялся на две весовые категории вверх и одолел в бою российского боксера Сергея Ковалева, чемпиона-полутяжа (до 79,4 килограмма) по версии WBO.

"Поединком года" журнал назвал бой японца  Наоя Иноуэ с филиппинцем Нонито Донэр в финале Всемирной боксерской суперсерии.

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Иноуэ победил Донэр по итогам 12 раундов и объединил пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 53,5 килограмма.

Бой Джошуа - Руис победил сразу в трех номинациях. Третий раунд их первого поединка назвали "Раундом года", поражение британца - "Неудачей года", а реванш в декабре 2019 , вернувший Джошуа пояса - "Событием года".

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Все по теме:

IBF, WBC, Сауль Альварес, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Джошуа - Руис.
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