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Редкач - о бое с Гарсией: Собираюсь шокировать мир

Редкач - о бое с Гарсией: Собираюсь шокировать мир
08:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Иван Редкач рассказал о своих ощущениях перед боем с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) рассказал о своих ощущениях перед боем с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО). По словам боксера, он готов шокировать мир бокса в январе.

«Я нахожусь в предвкушении. Дэнни — очень сильный соперник, крутой чемпион. Я хочу драться с лучшими. Благодарен ему за то, что он принял этот вызов. Я намерен показать фанатам бокса нового Ивана и точно шокировать мир», — цитирует слова Редкача vringe.com.

«Гарсия — дисциплинированный спортсмен. Это будет крутое шоу — я собираюсь не огорчить своих болельщиков. Самая большая мотивация для меня — вера моей семьи, вера моих друзей. 25 января боксерский мир будет повергнут в шок».

20 апреля Гарсия победил техническим нокаутом в седьмом раунде Андриана Гранадоса в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком весе.

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Что касается Редкача, то в июне украинец нокаутом победил Девона Александера (27-6-1, 14 KO), после чего должен был в октябре встретится с Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 KO), но этот бой так и не состоялся.

Поединок Гарсия – Редкач состоится 25 января в Бруклине. Победитель станет обязательным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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