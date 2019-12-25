Скачать
Четверг, 26.12.2019
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)

Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)
10:52 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Авторитетное издание The Ring назвало лучший нокаут уходящего года.

Издание The Ring подбивает итоги 2019 года и уже назвало лучший нокаут. Им стал нокаут чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в бою против Луиса Ортиса.

Это был реванш. В первом бою победу одержал американец Уайлдер в очень близком бою. Поэтому все стороны были заинтересованы провести повторный поединок. К сожалению для кубинца Ортиса, и во втором поединке он проиграл, хотя показывал очень достойный уровень сопротивления.

Усик знает, как привлечь внимание журналистов: видео очередного трюка

Напомним, накануне The Ring назвало Сауля Канело Альвареса лучшим боксером 2019 года. А в рейтинге супертяжеловесов первым поставили Тайсона Фьюри, затем Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Деонтей Уайлдер, Нокдаун, Луис Ортис, Бокс новости, Альманах-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
02 Динамо проведет матч с командой Милевского
03 Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус
04 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
05 Гвардиола: Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь