Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)

Новости спорта:Авторитетное издание The Ring назвало лучший нокаут уходящего года.

Издание The Ring подбивает итоги 2019 года и уже назвало лучший нокаут. Им стал нокаут чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в бою против Луиса Ортиса.

Это был реванш. В первом бою победу одержал американец Уайлдер в очень близком бою. Поэтому все стороны были заинтересованы провести повторный поединок. К сожалению для кубинца Ортиса, и во втором поединке он проиграл, хотя показывал очень достойный уровень сопротивления.

Напомним, накануне The Ring назвало Сауля Канело Альвареса лучшим боксером 2019 года. А в рейтинге супертяжеловесов первым поставили Тайсона Фьюри, затем Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.