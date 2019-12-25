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Фьюри заявил о желании провести тренировку с Макгрегором

Фьюри заявил о желании провести тренировку с Макгрегором
11:12 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Тайсон отметил, что занятия по ММА приносят ему удовольствие.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что боец MMA Конор Макгрегор предложил ему помощь в тренировках по смешанным единоборствам.

"Уверен, что Конор - фантастический боец. Он предложил мне потренироваться, если я когда-то захочу перейти в ММА. Разве можно найти лучшего тренера, чем Конор Макгрегор? Я жду возможности потренироваться с Конором. Мы все распланируем, после чего я приеду к нему в Дублин.

На прошлой неделе я уже провел тренировку по ММА с Дарреном Тиллом. Это приносит мне истинное удовольствие. Я не знаю, где и когда состоится бой дебют в ММА. Но после завершения боксерской карьеры я подумаю об этом", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

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Напомним, недавно Тайсон Фьюри подтвердил, что его следующий бой пройдет в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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