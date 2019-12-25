Известный украинский боксер хочет поменять промоутера

Новости спорта:Украинский боксер Сергей Деревянченко хочет сменить промоутера.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал о своих взаимоотношениях с известным промоутером Лу ДиБеллой.

"У меня закончился контракт с Лу ДиБеллой. Я сейчас свободный агент. Новый контракт он мне не предлагал, потому что я нахожусь в Украине. Думаю, что когда вернусь в штаты, он сделает мне какое-то предложение. Но я не хотел бы с ним работать.

Почему? Потому что года два назад у меня были слишком большие простои между боями. Он не мог мне организовать бои и организовывал поединки за маленькие гонорары. Большой перерыв и маленькие гонорары - было туговато", - сказал Деревянченко.

Ранее Деревянченко назвал итог своего боя с Геннадием Головкиным несправедливым.