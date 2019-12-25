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Хирн назвал приоритетных соперников Джейкобса

Хирн назвал приоритетных соперников Джейкобса
15:49 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:промоутер Даниэля Джейкобса назвал самых приоритетных соперников для своего подопечного.

Эдди Хирн, промоутер Даниэля Джейкобса (36-3, 30 КО), назвал самых приоритетных соперников для своего подопечного. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.

«Я бы хотел увидеть бой Джейкобса против Каллума Смита. Каллум и Билли Джо Сондерс сейчас в ожидании Сауля Альвареса и если они не подерутся с Канело, то должны устроить объединительный бой. Тот из них, кто не договорится с Альваресом, должен подраться за свой чемпионский титул с Джейкобсом.

Думаю, что Джейкобсу будет отлично выглядеть в 168 фунтах. Он не будет драться с Канело, но может сразиться с Каллумом Смитом или Геннадием Головкиным. Думаю, бой Каллума против Даниэля будет большим событием».

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Напомним, ранее Джейкобс уверенно победил Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался боксировать по ходу боя.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Даниэл Джейкобс.
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