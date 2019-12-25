Хирн назвал приоритетных соперников Джейкобса

Эдди Хирн, промоутер Даниэля Джейкобса (36-3, 30 КО), назвал самых приоритетных соперников для своего подопечного. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.
«Я бы хотел увидеть бой Джейкобса против Каллума Смита. Каллум и Билли Джо Сондерс сейчас в ожидании Сауля Альвареса и если они не подерутся с Канело, то должны устроить объединительный бой. Тот из них, кто не договорится с Альваресом, должен подраться за свой чемпионский титул с Джейкобсом.
Думаю, что Джейкобсу будет отлично выглядеть в 168 фунтах. Он не будет драться с Канело, но может сразиться с Каллумом Смитом или Геннадием Головкиным. Думаю, бой Каллума против Даниэля будет большим событием».
Напомним, ранее Джейкобс уверенно победил Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался боксировать по ходу боя.