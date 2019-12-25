Джошуа задумывается о бое в Африке

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа не против отправиться в Конго.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа абсолютное большинство боев провел в Великобритании, однако два последних поединка боксировал в США и Саудовской Аравии.

На очереди у боксера Африка. Сам Джошуа имеет нигерийские корни.

"Есть варианты с организацией боя в ДР Конго. Конечно, следующий поединок не пройдет в Африке, но Энтони хочет попробовать себя в новом месте".

"Что касается следующего боя, то пока лучшим вариантом является новый стадион "Тоттенхэма", - заявил Фредди Каннингэм, менеджер Джошуа.

Отметим, что в ДР Конго (тогда - Заир) в 1974 году состоялся легендарный бой Мухаммеда Али и Джорджа Формана.