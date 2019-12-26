Руис разругался с тренером после поражение от Джошуа

Новости спорта:Энди Руис не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после поражения в поединке против Энтони Джошуа.

Супертяж Энди Руис (33-2, 22 КО) не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после поражения в поединке против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), сообщает Boxing247.

Наставник рассказал, что он написал боксеру, но не получил ответа. Он надеется, что Руис-младший вернется к тренировкам, поскольку хочет, чтобы вес его подопечного снизился до 113 кг.

Роблес отмечает, что перед поединком Руис некоторое время усердно тренировался, однако потом перестал прикладывать достаточно усилий для победы. Он отменял и пропускал тренировки во время сборов.

Напомним, что Джошуа одержал победу над Руисом единогласным решением судей. Согласно судейским запискам, британец выиграл с солидным перевесом — 118:110, 118:100, 119:109.

Первый бой завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.