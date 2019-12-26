"Поверить не могу": Хирн готов подписать Чавеса-младшего

Новости спорта:Промоутер жаждет наказания за поединок с Джейкобсом.

Глава Matchroom Boxing и известный промоутер Эдди Хирн готов предоставить экс-чемпиону мира в среднем весе Хулио Сезару Чавесу-младшему (51-4-1, 33 КО) еще один шанс и дать контракт. Главным условием является выступление выступление мексиканца в андеркарде за скромный гонорар.

«Что ты сейчас делаешь, Хулио? Единственное, что ты можешь сделать – позвонить мне и сказать: «Ты можешь дать мне еще один шанс? Я проведу 10-раундовый бой в 9 часов вечера. Я буду боксировать даже за 100 тысяч долларов, так как хочу вернуться в бокс».

Вероятно я бы согласился на это, поскольку хочу, чтобы он понес наказание. Я люблю разгадывать тайны. Меня мотивирует работа с неограненными алмазами.

У нас есть много бойцов, которые участвовали в Олимпийских играх, выигрывали золотые медали. С ними легко работать. Но взять проблемного бойца, решить его проблемы и вывести на правильный путь – это тоже мотивирует меня.

С Чавесом больше работы, чем с любым другим боксером. Я даже не могу поверить, что рассматриваю этот вариант. Однако только если Хулио будет драться в 10-раундовых боях в семь часов вечера за 100 тысяч долларов. Вероятно, он подумает, что выше этого. Но если он действительно любит бокс, то пойдет на это», – приводит слова Хирна Boxing News 24.

Хулио Сезар Чавес вернулся на ринг в августе, после 27-месячного простоя. Тогда он нокаутировал Эверта Браво в первом раунде.

Однако 20 декабря Джейкобс техническим нокаутом после пятого раунда победил Чавеса-младшего.