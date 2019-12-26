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Четверг, 26.12.2019
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"Страшно смотреть": лучшие нокауты в карьере Теофимо Лопеса (Видео)

"Страшно смотреть": лучшие нокауты в карьере Теофимо Лопеса (Видео)
15:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Теофимо Лопес - вероятный соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Уже не просто топ-проспект, а чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) должен стать следующим соперником Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Лопес хоть и молодая, но уже звезда бокса, впрочем, не только из-за любви громко и неуважительно выражаться в отношении соперников.

О таких боксерах, как он, говорят, у них динамит в кулаках, так что его ударов стоит остерегаться.

"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко

Лучшие нокауты в карьере Лопеса до встречи с Ломаченко:

Бой Лопес – Ломаченко запланирован на апрель 2020 года. На кону этого поединка для украинца будет стоять статус абсолютного чемпиона мира. В свою очередь, американец даже в случае победы не может отобрать у Ломаченко титул франчайзингового чемпиона WBC.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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