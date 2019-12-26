"Страшно смотреть": лучшие нокауты в карьере Теофимо Лопеса (Видео)

Новости спорта:Теофимо Лопес - вероятный соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Уже не просто топ-проспект, а чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) должен стать следующим соперником Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Лопес хоть и молодая, но уже звезда бокса, впрочем, не только из-за любви громко и неуважительно выражаться в отношении соперников.

О таких боксерах, как он, говорят, у них динамит в кулаках, так что его ударов стоит остерегаться.

Лучшие нокауты в карьере Лопеса до встречи с Ломаченко:

Бой Лопес – Ломаченко запланирован на апрель 2020 года. На кону этого поединка для украинца будет стоять статус абсолютного чемпиона мира. В свою очередь, американец даже в случае победы не может отобрать у Ломаченко титул франчайзингового чемпиона WBC.