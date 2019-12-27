Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

"Перестал ходить в зал": тренер объяснил, почему Руис проиграл Джошуа

"Перестал ходить в зал": тренер объяснил, почему Руис проиграл Джошуа
14:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мэнни Роблес решил снять с себя ответственность за поражение в реванше с Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис забросил подготовку к реваншу с Энтони Джошуа, заявил его тренер Мэнни Роблес.

"Я был бы рад, если Руис вышел бы на бой с весом 115,5 кг. В поединке против Александра Димитренко он весил 116,5 кг. Возможно, он бы выглядел лучше с весом 113,5 кг. Конечно, 115,5 кг – идеальный вариант, но мы ведь знаем, как все пошло.

Когда вес Энди начал вызывать беспокойство, после его появления в зале мы работали очень упорно. Он терял вес. За первый месяц Руис сбросил 9 кг, так что все шло довольно хорошо. Но затем он перестал приходить в зал, звонил и говорил: "Меня сегодня не будет, я приду завтра".

Когда Руис был в зале, я пытался извлечь из этого выгоду. Я старался заставить его работать на максимуме, делал все возможное, чтобы подвести его к оптимальной форме. Разумеется, этого оказалось недостаточно. Мы проиграли, и это не то, на что я надеялся. Но в этих обстоятельствах Энди показал все, что мог", - цитирует Роблеса boxing247.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Мэнни Роблес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
04 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь