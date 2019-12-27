"Перестал ходить в зал": тренер объяснил, почему Руис проиграл Джошуа

Новости спорта:Мэнни Роблес решил снять с себя ответственность за поражение в реванше с Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис забросил подготовку к реваншу с Энтони Джошуа, заявил его тренер Мэнни Роблес.

"Я был бы рад, если Руис вышел бы на бой с весом 115,5 кг. В поединке против Александра Димитренко он весил 116,5 кг. Возможно, он бы выглядел лучше с весом 113,5 кг. Конечно, 115,5 кг – идеальный вариант, но мы ведь знаем, как все пошло.

Когда вес Энди начал вызывать беспокойство, после его появления в зале мы работали очень упорно. Он терял вес. За первый месяц Руис сбросил 9 кг, так что все шло довольно хорошо. Но затем он перестал приходить в зал, звонил и говорил: "Меня сегодня не будет, я приду завтра".

Когда Руис был в зале, я пытался извлечь из этого выгоду. Я старался заставить его работать на максимуме, делал все возможное, чтобы подвести его к оптимальной форме. Разумеется, этого оказалось недостаточно. Мы проиграли, и это не то, на что я надеялся. Но в этих обстоятельствах Энди показал все, что мог", - цитирует Роблеса boxing247.