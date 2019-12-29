Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов

Новости спорта:Фьюри настроен добыть победу досрочно.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) намерен одержать досрочную победу над Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО), чтобы итог поединка не зависел от судей.

«С нетерпением жду боя. В первом поединке я победил Уайлдера 10-2 по раундам. Но судьи насчитали очень спорную ничью. В реванше все будет иначе. Я не допущу, чтобы итог поединка снова зависел от судей», – приводит слова Фьюри Boxingnews24.

На днях Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) подтвердили, что снова встретятся в ринге 22 февраля. Поединок состоится в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, которым сегодня владеет Уайлдер.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

Также сообщалось, что Фьюри и Уайлдер могут провести 3-й бой. Этот пункт прописан в контакте второго поединка между боксерами.