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"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру

"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
13:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал отказ чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал отказ чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) прийти на медиа мероприятия, посвященные их поединкe. Слова британца цитирует DailyMail:

"У меня есть сообщение для Уайлдера. Сегодня он отказался участвовать в каких-либо событиях с участием СМИ. Он врет, что простудился. Просто Уайлдер не хочет находиться со мной в одной комнате, иначе я свожу его в школу.

Деонтей, какой же мелкой с*чкой ты стал.

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Ты даже не способен встретиться со мной и устроить битву взглядов на камеру, поскольку я тебе опозорю и отправлю в школу", - сказал Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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