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Усик - Чисора: Хирн назвал дату и место боя

Усик - Чисора: Хирн назвал дату и место боя
16:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Эдди Хирн заявил, что запланированный бой с Дереком Чисорой в марте может пройти в Манчестере.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что запланированный бой с Дереком Чисорой в марте может пройти в Манчестере.

Чисора станет следующим оппонентом украинца в том случае, если Энтони Джошуа проведет следующий бой с Кубратом Пулевым, а не с Усиком.

«7 марта, Чисора против Усика в Манчстере. План Чисоры — драться с Усиком, но WBO утверждает, что Усик — претендент на бой с Джошуа», — приводит слова Херна для iFL TV портал talkSPORT.

«IBF говорит, что претендент — Пулев. Я считаю, здесь должен быть какой-то порядок. Я сказал Усику, что если нам выпадет WBO, Джошуа проведет следующий бой с ним. Если нет, есть вариант с Чисорой, а после — с победителем боя Джошуа и Пулева».

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Ранее Усик дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазза Уизерспуна, которого победил на отказе соперника по итогам семи раундов.

Джошуа, в свою очередь, вернул себе чемпионские титулы после победы в ответном поединке над Энди Руисом в декабре.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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