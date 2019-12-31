Джервонта Девис назвал желаемого соперника

Новости спорта:Боксер готов выходить на ринг с более опытными соперниками.

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Девис выразил желание провести бой против Лео Санта Круса. 25-летний американец подчеркнул, что он готов сразиться против серьезного соперника.

«Я бы провел бой против Санта Круса. Уверен, что это будет очень опасно. Я за бой с любым серьезным противником — считаю, что это давно нужно было сделать», — цитирует слова Дэвиса Boxing Scene.

«Я всегда стремлюсь к развитию, не бываю полность. доволен собой. Готов к обучению, тем более, что у меня самая лучшая команда в мире».

Напомним, 28 декабря Дэвис нокаутировал в 12 раунде бывшего чемпиона мира в полулегком весе Юриоркиса Гамбоа. Рефери поединка остановил бой в последнем раунде после очередного нокдауна кубинского боксера. В легком весе также выступает украинец Василий Ломаченко.

В своем последнем бою Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса по очкам, выиграв чемпионский пояс WBA во втором полулегком весе.