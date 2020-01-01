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Усик: Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить

Усик: Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить
10:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:К последним поединкам экс-чемпион мира в крузервейте готовился под руководством Юрия Ткаченко.

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) доволен сотрудничеством с нынешним тренером – Юрием Ткаченко.

«Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить. Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени – это очень сложно. Я нашел тренера, нормального боксерского тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Я не беру таких людей, как Анатолий Николаевич Ломаченко, Сергей Юрьевич Лапин, которые всю карьеру со мной.

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А вот с Юрием Ивановичем Ткаченко мы начали работать, когда я к Белью готовился. Хотя мы и в любителях с ним работали. Представляете, сколько времени нужно было, чтобы его найти? А он здесь был, рядом, мы виделись, общались, созванивались. Всему свое время», - сказал Усик в интервью своему ютуб-каналу.

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